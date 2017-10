Scheitern als Erfolg: Mindset, Methoden und Hindernisse

Scheitern ist der neue Erfolg. Zumindest hört und liest man das von den großen Techgiganten bis hin zu den kleinen Start-ups. Oder ist das alles nur Gelaber? Paul Reed (Release Engineering Approaches) warf in seiner Keynote auf der DevOpsCon 2017 in Berlin einen kritischen Blick auf das neue Mantra der Tech-Branche.

„Failing fast“, „failing forward“ und „Learning from failure“ sind in der Tech-Branche im Moment in aller Munde. Die Einhörner scheinen endlos darüber zu reden, wie sie das Scheitern in Erfolg umwandeln. Dennoch sind viele von uns immer noch gefordert, Backup-Systeme, Redundanzen und Kontrollen in unsere Entwicklungs- und Betriebsprozesse einzubauen. Und wenn diese scheitern, schrecken Entwickler vor dem Gespräch mit dem Management zurück. Ist all das Gerede von Scheitern als Erfolg genau das: Nur Laberei? Paul Reed, Gründer von Release Engineering Approaches, erforschte in seiner Keynote auf der DevOpsCon 2017 im Juni die Mentalität, die Ursprünge sowie effektive Methoden, um Organisationen auf dem Weg dahin zu bringen Scheitern als Lernen zu verstehen.