Das Monitoring einer Anwendung ist klassischerweise dem Tätigkeitsprofil der Operators zugeordnet, das Code Profiling dem Enwickler oder Developer. Doch wird das Monitoring heutzutage allerdings auf immer komplexere Systeme angewandt, sodass es bereits im frühen Entwicklungsprozess wichtig wird, was wiederum einen DevOps-Ansatz lohnenswert macht und sogar bei der Entwicklung selbst helfen kann. Das Profiling des Codes auf der anderen Seite wird oft als reine Aufgabe für Entwickler angesehen, wird aber mittlerweile auch in Real-Life-Szenarien in der Produktion eingesetzt, ein klarer Vorteil gegenüber künstlichen Testläufen. Für das Profiling ist daher die Programmiersprache Go ausgezeichnet geeignet.

Neben Fragen dazu, wie und wo die Grenzen zwischen der Arbeit von Entwicklern und Operators gesprengt werden können bzw. verschwimmen, demonstriert Björn Rabenstein den Prometheus Server (der in Go geschrieben ist) entwickelt, von Fehlern befreit und optimiert wurde.

is a Production Engineer at SoundCloud and one of the Prometheus core developers. Previously, he was a Site Reliability Engineer at Google and a number cruncher for science.