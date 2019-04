Data-Driven DevOps: Mit Metriken ans Ziel

„Ohne Daten bist Du nur eine Person mit einer Meinung.“

Aus diesem Grund sprechen Leonid Igo lniks und Baruch Sadogurskys in Ihrer Session von der DevOpsCon 2018 über datengesteuertes DevOps und wie Querschnittsmetriken von Dev, QA und Ops integriert werden können, um Ihnen und den von Ihnen unterstützten Teams einen Überblick über den Stand Ihrer Engineering Organisation (Organisationsentwicklung) zu geben.

Als DevOps-Evangelist kann man dem eigenen Team dabei helfen, Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen. Denn diese werden aufgrund des teamübergreifenden Einflusses und des gemeinsamen Erfolgsbedarfs zunehmend wichtiger. Zum einen geht es also um die Dos and Don’ts beim Daten-Driven DevOps. Zum anderen zeigen sie Beispiele für Metriken, die implementiert werde können, um die eigenen Teams zu unterstützen.

is a technologist blending product development, product management and product operations at scale. He has spent his entire professional career building online applications. Leonid first started building large scale applications in Java in 2002 while working for the 2nd largest domain registrar at the time at Tucows/OpenSRS where he led the platform team. Subsequently to that he held several technology leadership roles with companies in Canada and US. Most recently Leonid has been responsible for engineering teams at Taleo (acquired by Oracle). Subsequent to Oracle Leonid led engineering for an industry leading APM product and SaaS Engineering for CA Technologies Security Business Unit. In his current role as an Executive Vice President of Engineering at SignalFx Leonid is responsible for building next generation observability product serving some of the largest companies in the world.

(a.k.a JBaruch) is the Developer Advocate at JFrog. His passion is speaking about technology. Well, speaking in general, but doing it about technology makes him look smart, and 17 years of hi-tech experience sure helps. When he’s not on stage (or on a plane to get there), he learns about technology, people and how they work, or more precisely, don’t work together.He is a CNCF ambassador, Developer Champion, and a professional conference speaker on DevOps, Java and Groovy topics, and is a regular at the industry’s most prestigious events including JavaOne (where he was awarded a Rock Star award), DockerCon, Devoxx, DevOps Days, OSCON, Qcon and many others. His full speaker history is available on Lanyrd: http://lanyrd.com/profile/jbaruch/sessions/You can follow him @jbaruch on Twitter.