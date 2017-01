DevOps Conference 2017

Vom 12. bis 15. Juni präsentiert JAXenter die fünfte DevOps Conference in Berlin. Tracks und Themen der Konferenz sind Continuous Delivery, Microservices, Container Technologies, Cloud Platforms sowie Business & Company Culture. Mehr als 30 nationale und internationale Top-Speaker werden in mehr als 45 Sessions, Workshops und Keynotes ihr Wissen an die Teilnehmer weitergeben. Die DevOpsCon informiert umfassend über innovative Infrastruktur und moderne Unternehmenskulturen, deren Zusammenspiel zukunftsfähiges Lean Business ermöglicht.