Deine Firma wird niemals agil werden

David Tanzer auf der W-JAX 2016

Deine Firma will agiler werden. Die meisten Firmen wollen das. Also holen sie Consultants, machen einige Re-Orgs, sagen ab sofort zu ihren Managern „Scrum Master“, und so weiter … Und dann geben sie ihren Erfolg bekannt: Die Softwareentwicklung ist jetzt ein kleines bisschen billiger. Reicht das? In dieser W-JAX Session zeigt Ihnen David Tanzer, was den Prozess hin zur Agilität wirklich ausmacht.