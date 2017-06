Der Mensch und die Cyber Security: Von Monstern und Mythen

In ihrer Keynote kombinierte Dr. Jessica Barker Soziologie und Psychologie mit Geschichten aus der Mythologie sowie klassischen Horroliteratur, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir zuerst die Menschen verstehen müssen, um das Monster Cyber Security zu zähmen. Wie Barker betonte gibt es eine Reihe von komplizierten Gründen warum Datenpannen so häufig passieren. Die hohe Geschwindigkeit der Technologieänderungen heutzutage führe dazu, dass Menschen und Unternehmen auf die neuen Technologien aufspringen ohne über Cyber Security nachzudenken. Oder, was das betrifft, der menschliche Faktor: Wenn man die großen Datenpannen auf ihre Ursachen hin untersucht, stoße man oft darauf, dass die Angreifer menschliches Verhalten über Social Engineering , schwaches Passwort-Management oder Lücken in der physikalischen Security ausgenutzt haben. Auch böswillige Insider sind öfter beteiligt. „Es geht ziemlich viel Angst um, was Cyber Security betrifft“, erklärt Barker. Oft ist es schwierig herauszufinden, woher die Angriffe kommen. Deshalb wechselt der Fokus meistens zu den Opfern. Dann wird gefragt „Warum hast du diesen Link geklickt?“ anstatt „Wer steckt hinter dieser Malware-Attacke?“

With a background in sociology and civic design, Jessica specialises in the human side of cyber security. Running her own company, J L Barker Ltd, she is engaged by FTSE100 companies, central government and SMEs across the defence, health, financial and retail sectors to advise organisations how they can keep their information safe while getting the most out of it. Jessica’s consultancy work involves leading and delivering information security audits, from which she develops roadmaps which take organisations on a journey of improved cyber security maturity. Jessica also specialises in learning and development packages which raise cyber security awareness and, using an approach rooted in behavioural economics, change behaviours to address the challenge of cyber security’s biggest weakness: the human element.