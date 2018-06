„Continuous Delivery Pipelines sind die Grundlage von DevOps“

JAXenter: Ist Continuous Delivery nur ein technischer Übergang oder ist es doch mehr?

Nir Koren: Continuous Delivery ist viel mehr als nur ein Übergang. Tatsächlich ist ein echter Game Changer. Das Konzept erfordert, dass der Entwickler seine aktuelle Komfortzone verlässt und zum „Owner“ einer breiteren Software-Landschaft wird. Der Entwickler muss sich einfach klarmachen, dass jeder Schritt sich sofort auf den Endkunden auswirkt. Dies ist der Grund, warum die Automatisierung zu einem Teil der täglichen Aufgaben des Entwicklers neben der Entwicklung selbst wird. CI/CD bedeutet für Entwickler mehr Selbstbestimmung.

JAXenter: Wie sollten sich Unternehmen verändern, um Continuous Delivery erfolgreich umzusetzen?

Nir Koren: Sie sollten an ihre Mitarbeiter glauben und ihren Enwtwicklern vertrauen. Unternehmen sollten Ausfälle zulassen und die Ressourcen und den Aufwand (am Anfang) in den Aufbau einer robusten Infrastruktur anstelle von Features investieren.

JAXenter: Wenn ich an CI/CD denke, ist das erste, was mir in den Sinn kommt, Jenkins. Warum ist dieses Tool so beliebt?

Nir Koren: Zunächst mal ist es kostenlos. Es ist zudem sehr beliebt und unterstützt daher praktisch alles. Dann gibt es auch häufige Updates und Bugfixes und da es sich um eine offene Plattform handelt, kann man alles, was man benötigt, sofort finden oder recht einfach selbst entwickeln.

JAXenter: Was sind die häufigsten Hindernisse, auf die Teams bei der Umsetzung von Continuous Delivery stoßen werden?

Nir Koren: Sie müssen in die Automatisierung ihres Codes und ihrer Tests investieren, bevor es überhaupt losgehen kann. Von diesem Punkt an merken Entwickler gewöhnlich, dass sie verpflichtet sind. Sie können nicht nach Hause gehen, ohne sich zu vergewissern, dass die Continuous Integration läuft. Die Transparenz ist der Kernpunkt sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht.

JAXenter: Sind CI/CD-Pipelines die treibende Kraft hinter DevOps? Warum?

Nir Koren: Ich denke, dass diese Pipelines die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von DevOps sind. Ohne Entwicklern mehr Macht zu geben, funktioniert DevOps nicht.

JAXenter: Was konnten die Teilnehmer aus deiner Session und dem Workshop mitnehmen?

Nir Koren: Ich hoffe, sie konnten das vorrangige Ziel von CI/CD verstehen und sich mit den beliebtesten Tools (Git, Maven, Jenkins) beschäftigen. Natürlich kann man auch in neun Stunden nicht alles über DevOps und CI/CD lernen, aber vielleicht hilft es ja den Teilnehmern, andere Funktionen innerhalb ihrer Unternehmen in eine andere Perspektive zu rücken. In meiner Session habe ich gezeigt, dass es möglich ist, CI/CD in einem Microservices-Ökosystem zu betreiben und trotzdem die Prozesse zu kontrollieren.

JAXenter: Vielen Dank!