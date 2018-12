Docker hat sich in den letzten Jahren von einer Nischentechnologie zu einer stabilen Plattform für den Betrieb von großen Produktions-Workloads entwickelt. In dieser Session wird der aktuelle Stand der Technik für die Entwicklung von auf Docker basierenden Anwendungen betrachtet. Daneben werden unterschiedliche Möglichkeiten beleuchtet, Container-Workloads skalierbar und sicher auf AWS zu entwickeln und zu betreiben. Neben den eigentlichen Services und Technologien für den Betrieb von Containern werden auch Best Practices und Patterns in Bezug auf Continuous Delivery, Sicherheit, Isolation und Skalierung behandelt.

Container-Workloads in AWS von JAX TV auf Vimeo.