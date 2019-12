Eirini 1.0: Cloud-Foundry-Projekt ist reif die Produktion

Eirini, von IBM vorgeschlagen und durch die Mitarbeit von IBM, SUSE und SAP vorangetrieben, soll dafür sorgen, dass Betreiber und Produktanbieter Kubernetes als Container Scheduler für die Cloud Foundry Application Runtime nutzen können. Es soll durch Eirini sichergestellt werden, dass alle Nutzer der Cloud Foundry Application Runtime unter dem immer gleichen Bedingungen entwickeln können, unabhängig davon, welcher Scheduler verwendet wird.

Außerdem ermöglicht Projekt Eirini den Softwareentwickler mit einem einfachen cf push, eine App in die Produktion zu überführen – also auf Kubernetes zu deployen. Hierfür wird einmalig der Staging Task als Pod innerhalb von Kubernetes ausgeführt und die Droplets werden auf die gleiche Weise erstellt und hochgeladen. Schließlich wird die gestaffelte Anwendung als Docker Image heruntergeladen und in Kubernetes bereitgestellt.

Eirini 1.0: Das sind die neuen Features

2018 stellte die Cloud Foundry Eirini als Inkubator-Projekt im PMC Application Runtime vor. Nun ist das Mile Stone Release des Cloud-Foundry-Projekts erschienen. Eirini gilt damit als stabil und reif für die Produktion. Laut des Releases gibt es einige neue optionale Funktionen wie den Task-Support und Unterstützung für Container-to-Container-Networking. Allerdings sind die neuen Features vorerst nur im Diego-Backend verfügbar.

Alle weiteren Informationen zu Eirini 1.0 stehen in den Release Notes zum Nachlesen bereit.