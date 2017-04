Eben mal das Unternehmen retten: Mit Cloud-Technologien, Agilität & Selbstorganisation

Klassische Strukturen und Enterprise-Technologien – oft ist dies ein bewährtes Erfolgsrezept. Doch was kann man tun, wenn es einfach nicht klappen will? Konstantin Diener spricht in dieser Session von der DevOpsCon in Berlin darüber, wie man die Cloud nutzen und eine veränderte Unternehmensstruktur etablieren kann, um doch noch richtig durchzustarten.

Konstantin Dieners Session von der DevOpsCon 2016 in Berlin

CoSee wurde als Firma mit sehr klassischen Strukturen gegründet und das Team setzte am Anfang sehr stark auf Enterprise-Technologien. Beide Schuhe passten aber irgendwie nicht, und beinahe wäre das Unternehmen daran gescheitert. Durch den Umzug der Software in die Cloud und einen strukturellen Wandel hin zu Agilität und Selbstorganisation, haben sie es dann allerdings doch geschafft. Konstantin Deiner erklärt in dieser Session, wie das genau vonstatten ging.

