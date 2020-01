Event-driven-Architektur: Chancen und Fallstricke der Event-driven-Utopia

Event-driven Architekturen sind in aller Munde. Sie versprechen sowohl eine bessere Entkopplung der Komponenten durch die Verwendung eines Event-Bus als auch eine verbesserte Skalierbarkeit in Bezug auf den Durchsatz. Entkoppelte Module helfen, Ihre Softwareentwicklung selbst zu skalieren. Event-Streaming verspricht die Verarbeitung ständig wachsender Mengen von „Daten in Bewegung“ in Echtzeit, Event-Sourcing ermöglicht uns Zeitreisen, und Domain-Events haben sich als leistungsstarke Bausteine erwiesen, die zu einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsanforderungen führen.

Allerdings gibt es auch Fallstricke, die man besser kennen sollte. Beispielsweise können unangemessen verwendete Ereignisbenachrichtigungen zu einer engeren Kopplung oder zyklischen Abhängigkeiten zwischen Komponenten führen. Es ist auch leicht, den Fluss über Dienstgrenzen hinweg aus den Augen zu verlieren, wodurch es komplizierter wird zu verstehen, wie die Kerngeschäftslogik tatsächlich implementiert wird. Dies kann sogar noch schlimmer werden, wenn es Ihnen an Werkzeugen fehlt, um Einblicke in Ihre Event-Abläufe zu erhalten. Nicht zuletzt wird der Event-driven Ansatz von den meisten Entwicklern oder Geschäftsanalytikern nicht gut verstanden, was es für Unternehmen schwierig macht, ihn zu übernehmen. Eine Einführung in das Konzept von Event-driven gibt Bernd Rücker in seiner Session auf W-JAX 2019.