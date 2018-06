Vom 24. bis 26. September 2018 präsentiert die Entwickler Akademie die API Conference 2018 in Berlin. Über 25 der national und international führenden API-Experten vermitteln ihr außergewöhnliches Praxiswissen in über 35 Sessions, Keynotes und Power Workshops. Die API Konferenz bietet Einsteigern als auch fortgeschrittenen API-Experten erstklassige Informationen zu den Themen API Development, API Management, API Design & Documentation, API Business & Strategy sowie Microservices.

Die Konferenz für Web APIs, API Design & Management

