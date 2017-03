Ansible ist ein Werkzeug, das Lösungen für das Konfigurationsmanagement und für die Softwareverteilung aus einer Hand liefert. In der Session zeigt Sandra Parsick auch die Unterschiede zu anderen Orchestrierungswerkzeugen auf, zusätzlich wird darauf eingegangen, warum Ansible vor allem für Entwickler interessant sein kann. Im Zuge dessen zeigt sie, wie Continuous Deployment auch in einer klassischen Unternehmensstruktur umsetzbar ist.

ist als freiberufliche Softwareentwicklerin und Consultant im Java-Umfeld tätig. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit agiler Softwareentwicklung in verschiedenen Rollen. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der Java-Enterprise-Anwendungen, agilen Methoden, Software Craftsmanship und in der Automatisierung von Softwareentwicklungsprozessen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der Softwerkskammer Dortmund.