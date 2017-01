Auf dem Weg zu Angular 4: Die Beta-Phase hat begonnen

Angular 4: Beta

Die Beta-Phase von Angular 4 hat offiziell begonnen. Mit der ersten Version, die am 15. Dezember veröffentlicht wurde, hat das Framework aus dem Hause Google den jüngsten Release-Zyklus gestartet. Der erste Release Candidate wird am 8. Februar erwartet. Auch das offizielle Datum, zu dem Angular 4 veröffentlicht werden soll, ist bereits bekannt: Am 1. März 2017, so die Planung, wird das neue Major-Release fertig sein.

Neue Features (beta.0 – beta.4)

Die ersten Beta-Versionen von Angular 4 brachten 26 Bugfixes und 23 neue Features sowie einige Upgrades und Deprecations. Wichtig ist aber auch, dass in diesen Vorabversionen die Änderungen aus den aktuellen Releases von Angular 2 enthalten sind. Fest eingeplant für Angular 4 sind Features wie TypeScript 2.2, Abwärtskompatibilität zu Angular 2 und eine verbesserte Deprecation Policy, die problemlose Updates sicherstellen soll.

Für Angular 4.0.0-beta.0 wurde die ngIf -Syntax erweitert, sodass der else-Teil nun das Template anzeigen kann, wenn die Bedingung false ist. Die Bedingung kann jetzt auch in einer lokalen Variable für den späteren Gebrauch gespeichert werden. Angular 4.0.0-beta.1 brachte die Unterstützung für den Lifecycle Hook $doCheck() in der UpgradeComponent .



In der dritten Beta-Version (beta.2) wurde ein Refactoring am Compiler vorgenommen, um die Code-Generierung beim Binding an DOM-Elemente zu verringern. Im von Google bereitgestellten Beispiel konnte so der Quelltext um etwa die Hälfte reduziert werden. Seit der vierten Beta-Version (beta.3) wird unter anderem das TS2.2 Plug-in Model unterstützt. Außerdem wurden einige Bestandteile von Angular als überholt markiert, etwa ngOutletContext . An dessen Stelle soll man von nun an ngTemplateOutletContext verwenden, CollectionChangeRecord wurde hingegen in IterableChangeRecord umbenannt.

In der aktuellsten Version, Angular 4.0.0-beta.4, wurde eine parametrisierte und typsichere Version vom OpaqueToken eingeführt. Die neue Version trägt den Namen InjectionToken<T> . Als Injection Tokens werden zukünftig nur noch Type<?> und InjectionToken<?> unterstützt.

Auf der GitHub-Seite von Angular gibt es eine komplette Änderungsübersicht. Fachartikel, spannende Interviews und Experten-Tipps rund um das JavaScript-/TypeScript-Framework finden Sie in unserem Themen-Dossier zu Angular 2.

Hintergrund

Mit Angular 2 haben die Macher des beliebten JavaScript-Frameworks die 2009 erstmals veröffentlichte Technologie auf eine neue Stufe gehoben. Funktionen wie Auto-Completion, Go-To-Definition und andere IDE-Funktionen konnten durch den Umstieg auf TypeScript als Entwicklungssprache dem Open-Source-Framework hinzugefügt werden. Von anderen Dingen trennte man sich bei der Entwicklung von Angular 2, etwa von AtScript, einer eigens von Google für das Framework entwickelten Programmiersprache.

Das finale Release von Angular 2 fand im September letzten Jahres statt, und wir begleiteten den Weg dorthin redaktionell seit der Veröffentlichung des ersten Release-Kandidaten am 3. Mai. Exakt neun Monate nach Beginn der Beta-Phase war es dann soweit: Angular 2 wurde mit hunderten Features und Bugfixes veröffentlicht.

Angular 4

Natürlich war mit der Veröffentlichung von Angular 2 ein Meilenstein erreicht – allerdings nicht das Ende der Fahnenstange. Die Arbeiten an dem Framework wurden und werden auch in Zukunft fortgesetzt, ein sehr stringenter Release-Plan verspricht neue “große” Versionen alle sechs Monate, dazwischen drei Minor-Releases und ein wöchentliches Update mit Patches für die aktuellen Versionen.

Warum die nächste Version den Namen Angular 4 tragen wird und nicht Angular 3? Daran ist der Router schuld. Wie unsere Berichterstattung über die Entwicklung von Angular 2 gezeigt hat, hatte der Angular Router bereits für das aktuelle Major-Release die Versionsnummer 3.0.0. Um dieser Diskrepanz in den Versionsnummern des Frameworks selbst und dem Router Herr zu werden, entschloss man sich bei Google, für das nächste Major Namensgleichheit herzustellen und die Version Angular 3 auszulassen.

Angular 5 & darüber hinaus

Juri Strumpflohner verriet auf dem Angular Blog, dass Google intern ein eigenes Tool für automatische Upgrades verwendet. Es wird, so Strumpflohner, daran gearbeitet, dieses Tool für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen:

Internally at Google, the Angular team uses a tool for handling automatic upgrades, even of breaking changes. This is still something that has to be planned in more detail, but the team is working hard on making this tool generally available, most probably in 2017 in time for Angular 5.

Geht man nach dem angedachten Release Plan, so wird Version 5 bereits im September oder Oktober dieses Jahres erscheinen, Version 6 im März 2018. Ob diese Daten schließlich eingehalten werden (können), ist natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Der Release-Plan deutet aber darauf hin, dass Google zumindest für die nächste überschaubare Zeit an dem Framework festhalten und in Angular investieren wird. Auch die Message am Ende des Blog-Postings ist klar: Ein erneutes totales Rewrite, wie beim Übergang von Angular 1 zu Angular 2, will das Angular-Team tunlichst vermeiden. Dabei könnte ein so stringenter Release-Plan behilflich sein.