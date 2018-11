Lösungen in Rekordzeit: Scrum im Kontext von klassischem Anforderungsmanagement

Der Wandel vom Wasserfall-Modell hin zu Agile bringt, neben technischen, vor allem auch organisatorische Hindernisse mit sich. In seiner Session auf der JAX 2018 zeigt Wolfgang Pleus, wie agile Teams kurze Concept-to-Market-Zyklen erreichen und wie sich das mit klassischem Anforderungsmanagement verträgt.

Scrum bietet einen effektiven Rahmen zur Selbstorganisation, der es agilen Teams erlaubt, optimale Wege zur Erstellung hochwertiger Software zu finden. So ergeben sich regelmäßig Fragen zu Anforderungsmanagement und Qualitätssicherung. Wie lassen sich grobe Anforderungen in passgenaue Lösungen überführen? Wie lässt sich maximale Qualität in kurzer Zeit erreichen? Der Vortrag zeigt, wie agile Teams kurze Concept-to-Market-Zyklen erreichen und wie sich das mit klassischem Anforderungsmanagement verträgt.

Das Anforderungsmanagement für agile Zusammenarbeit von JAX TV auf Vimeo.