Planet Android: Release-Termin für Android O, Nearby Connections 2.0 und der Kamera-Streit iPhone versus Android

Wann kommt denn nun Android 8.0? Noch hat Google dazu keine offizielle Angabe gemacht. Doch die Gerüchteküche verdichtet sich immer mehr und weist auf ein Release schon nächste Woche hin. Zumindest machte der Tweet des meist gut informierten David Ruddock die Runde:

I'd look for the official Google Pixel Android O update to land in about a week. Could be pushed, but that's the timeline for now AFAIK.

— David Ruddock (@RDR0b11) August 2, 2017