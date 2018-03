Alexa Skills: Bauen, konfigurieren und Fallstricke vermeiden

Ralf Eggerts Session von der API Conference 2017 in Berlin

Digitale Sprachassistenten sind in aller Munde. Alexa mischt mit dem Amazon Echo ganz vorne mit. In seiner Session von der API Conference 2017 in Berlin zeigt Ralf Eggert, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Zend-Experte, wie man Alexa Skills konfiguriert und welche Fallstricke es bei der Entwicklung zu beachten gibt.