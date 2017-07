Erfolgreiche agile Projekte: Wie man ein ganzes Unternehmen transformiert

Volker Schmidts Session vom Agile Day der JAX 2017

Scrum, XP, Kanban – all diese Methoden, die Agile Softwareentwicklung ausmachen und definieren, werden meist eben nur auf die Softwareentwicklung an sich angewandt. In seinem Vortrag von der JAX 2017 erklärt Volker Schmidt, Scrum Master und Agile Coach bei Cegeka, warum erfolgreiche agile Projekte nicht innerhalb der Grenzen der IT enden.