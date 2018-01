13 Gute Vorsätze für 2018: Mit diesen Themen beschäftigen sich unsere IT-Profis

Das geben in meinem Fall meist die Kunden vor. Der sich abzeichnende Trend der letzten Monate sagt voraus: mit noch mehr Docker und zugehörigen (Cloud-)Technologien sowie mit noch mehr Microservices. Ich finde es aber toll, dass ich mich immer mit aktuellen Technologien beschäftigen kann. Bedenkt man, dass manche Entwickler heute noch Struts-Webanwendungen (wohlgemerkt der Version 1) pflegen dürfen, sollte ich eigentlich jeden Tag mit einem breiten Grinsen beginnen. Bernhard Löwenstein – Inhaber von Lion Enterprises

Ich werde mich in diesem Jahr vermutlich mit der Programmiersprache Go und Apache Kafka beschäftigen.

Robert Winkler – Softwarearchitekt und Lead Developer bei der Deutschen Telekom AG – Group Innovation in Darmstadt