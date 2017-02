Xtext 2.11 erschienen: Überall verfügbar dank Language Server Protocol

Das DSL-Framework Eclipse Xtext ist in Version 2.11 erschienen. Wer Domänen-spezifische Sprachen entwirft, kann diese nun dank der Unterstützung des Language Server Protocols in allen gängigen IDEs nutzen.

Die größte Neuerung in Xtext 2.11 ist die Integration des Language Server Protocols. Das maßgeblich von Microsoft initiierte Protokoll regelt die Kommunikation zwischen einem Language Server, auf dem Programmiersprachen-spezifische Informationen für Syntax-Vervollständigungen, Fehlerwarnungen, Refaktorisierungen u.Ä. abgelegt sind, und einem Client-Werkzeug, das diese Informationen in seinen Code-Editor einbindet.

Die Xtext-Integration des Protokolls bedeutet nun, dass jede mit Xtext erstellte domänenspezifische Sprache auf einem Language Server abgelegt werden kann. Die DSL wird somit in allen Tools verfügbar, die das Language Server Protocol unterstützen – derzeit sind das neben VS Code der Eclipse Generic Editor, Eclipse Che, Sublime und Eclipse Orion. Weitere Tool-Hersteller dürften im Laufe des Jahres 2017 folgen.

Eine weitere Neuerung in Xtext 2.11 betrifft die interne Struktur des Projektes. Diese wurde komplett überarbeitet und das einstige monolithische Repository in mehrere kleinere Teile geschnitten. Dadurch soll die Mitarbeit am Projekt durch die Community einfacher werden, da Forks bzw. Builds sich nun nur auf die Teile des Frameworks beziehen können, an denen ein Committer auch arbeiten möchte.

Folgende Xtext-Repositories stehen zur Verfügung:

Xtext 2.11 hat noch mehr zu bieten, neben etlichen Bugfixes etwa ein verbesserter Xbase Compiler, ein überarbeiteter Projekt-Wizard und aktualisierte Beispielprojekte. Eine Übersicht der Neuerungen sind den Release Notes zu entnehmen.

Alle Xtext-2.11-Plug-ins benötigen Java 8, empfohlen sind Eclipse-Versionen ab Eclipse Luna. Eine Anleitung, wie man Xtext mit dem Language Server Protocol verwenden kann, gibt es auf dem Blog von TypeFox.