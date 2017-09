Women in Tech: Ich habe kein Vorbild, meine Karriere basierte auf meinen Fehlern

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Paola Katherine Pacheco, Director bei der Python Software Foundation.

Frauen in der Tech-Branche im Portrait: Paola Katherine Pacheco

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Paola Katherine Pacheco

Paola Katherine Pacheco ist Backend Python-Entwicklerin und Organisatorin von Python-Gruppen wie PyLadies Brasilien, PyLadies Rio de Janeiro, Django Girls Rio de Janeiro, Pyladies Mendoza und Python Mendoza. Sie betreibt einen YouTube-Kanal, wo sie Python auf Portugiesisch unterrichtet. Sie ist eine Direktorin der Python Software Foundation, wo sie die Vielfalt erhöhen möchte, indem sie Bildung und Veranstaltungen für Frauen und unterrepräsentierte Gruppen fördert.

Paola sagt, sie wurde auserwählt, in der Technologie zu arbeiten. Ihre Mutter meldete sie in einer technischen High School im Programmieren an, weil sie gehört hatte, dass dies die Zukunft sei.

Paola beendete den Kurs und sie mochte ihn, aber am Ende verstand sie die Inhalte nicht gut – es schien, dass Teile des Gelernten fehlten. Da ihre Klasse die erste war, waren sie „Meerschweinchen“, weshalb sie denkt, dass der Kursplan Lücken hatte.

Paola entschied sich für eine statistische Promotion, weil sie sich in so vielen Bereichen der Technik verloren fühlte und gleichzeitig nicht genügend Informationen über sie vorhanden waren. Dennoch war sie immer wieder begeistert von den Programmierkursen, die sie besuchte. Sie besuchte zwei Colleges, so dass sie sich für eines entscheiden musste: Systemanalyse.

Insgesamt entschied sich Paola für die Technologie, weil die Herausforderung, das, was sie über Mathematik und das Schreiben von Codezeilen und das Erstellen von Systemen mit nur einem Computer wusste, zusammenzusetzen, unglaublich schien.

„Es wurde schlimmer, als ich zur Technologie wechselte“

Als ich Statistikerin war, war ich eine von fünf Frauen im Raum und es wurde schlimmer, als ich zur Technik wechselte. Ich wurde eine von drei Frauen im Raum, bis ich irgendwann die einzige war, seitdem die anderen aufgegeben haben und in den Managementbereich abgewandert sind.

Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich auch migrieren würde, obwohl ich mich nicht allzu sehr mit dem Management identifiziert habe.

Zwei Jahre vor meinem Abschluss habe ich in einem anderen Bereich gearbeitet – in der Mathematik. Ich hatte viele negative Ansichten gehört, weil ich eine Frau war und weil ich nicht genug Erfahrung hatte, weil ich verheiratet war und ich immer sah, wie Männer in Interviews anders behandelt wurden. Also dachte ich, es war ein Fehler, meine Fakultät gewechselt zu haben.

Abgabetermin selbst auferlegt: Lernen Sie alles, was Sie können

Und ich entschied mich (und hatte den Anreiz), der Sache ein Jahr zu geben, um Events zu besuchen, Leute zu treffen, die Geschäftsbereiche kennen zu lernen und die Theorie der Klassenzimmer hinter sich zu lassen. Die ersten neun Monate waren nicht so toll: Ich wurde bei Veranstaltungen ignoriert, alle verwechselten mich mit Kellnerinnen oder Empfangsdamen, ich war wie Luft. Neben dem Besuch von Vorträgen bei denen ich nichts verstand, hatte ich das Gefühl, nie Tech-Kurse besucht zu haben, weil ich mir völlig verloren vorkam.

Schließlich, nachdem mein Mann darauf bestand, ging ich zu einer letzten Veranstaltung. Ehrlich gesagt, ich wollte nicht mehr zu irgendeinem Event gehen, ich dachte daran, mein College zu beenden und das war‘ s. Dieses Ereignis veränderte mein Leben: Ich wurde gesehen, ich wurde begrüßt, ich hatte die Gelegenheit, Ikonen der Programmierung kennenzulernen und sie sprachen mit mir und mit allen.

Ich konnte an grundlegenden Vorlesungen teilnehmen, in denen ich Teile verstehen konnte und das führte mich zu der Entscheidung, damit zu arbeiten. Ich hatte dafür Unterstützung von Mädchen und der Community.

Und drei Monate lang habe ich viel gelernt, da ich keine Ahnung hatte, was Python war. Ich hatte bereits viele Semester studiert, in denen Unternehmen nicht darauf warteten, dass ich ein Praktikant bei ihnen werden würde. Ich kündigte meine Arbeitsstelle und bekam meinen ersten Python-Entwicklerjob bei einer Firma, die mich während meines Studiums unterstützte und mir viel beibrachte. Sie behandelten mich genauso wie die anderen Entwickler.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Bis ich heiratete, bekam ich keine Unterstützung. Ja, meine Mutter hat mich immer ermutigt, aber sie weiß wenig über meine Arbeit. Nachdem ich geheiratet hatte, bekam ich viel Zuspruch von meinem Mann, ich denke, ohne ihn wäre ich zurück in die Mathematik gegangen, wenn ich keine Unterstützung gehabt hätte. Nachdem ich mich mit der Community auseinandergesetzt hatte, haben mich alle Leute sehr unterstützt.

Ich habe kein Vorbild, meine Karriere basiert auf meinen Fehlern, auf dem, was ich durchgemacht habe. Ich habe immer versucht, mit anderen Frauen zu reden, um zukünftige Fehler zu vermeiden.

Harte Leute

Ich wurde zu Interviews eingeladen, weil der Interviewer es merkwürdig fand, dass eine Frau einen Lebenslauf geschickt hatte. Ich hatte nie Unterstützung im Klassenzimmer, viele Jungen in meiner Klasse bezweifelten meine Fähigkeiten und waren überrascht, dass ich gut in Mathe war. Schließlich komme ich ja von einem mathematisch orientierten College. Das hat mir sehr geholfen.

Und mit viel Mühe schaffte ich es, Monitoring-Kurse zu geben, aber es dauerte ein Jahr, um zu beweisen, dass ich gut war. Als ich das College beendete, bekam ich endlich Unterstützung von Lehrern und Schülern, aber es dauerte Jahre und ich musste immer beweisen, dass ich es in mir hatte. Ich fühle, dass ich, weil ich eine Frau war, mehr tun musste, als ein Mann, um auf der gleichen Ebene zu sein. Ich musste immer etwas beweisen.

Ein Tag in Paolas Leben

Ich bin gerade in ein neues Land gezogen und habe meine eigenen Projekte: Ich habe meine erste Firma gegründet, was ich schon immer machen wollte, aber immer aufgeschoben habe. Ich bin Backend-Entwickler und arbeite derzeit mit Python und Django.

Die Tatsache, dass ich im Vorstand der PSF bin, hat mich überrascht – zu wissen, dass viele für mich gestimmt haben und viele meinen, dass ich sie vertreten sollte. Ich freue mich auch, wenn ich meine Projekte in die Praxis umsetzen kann.

Ich denke, wir machen nie Fehler, wir lernen bloß.

Warum gibt es nicht mehr Frauen in der Technik?

Ich denke, heute liegt das Problem nicht mehr im College oder im Geschäft. Glücklicherweise haben sich in den Hauptstädten Brasiliens bereits viele Menschen umgedacht.

Das größte Problem ist heute die Erziehung der Kinder. Obwohl wir Veranstaltungen anbieten, um Mädchen, die Spaß am Experimentieren mit der Technik haben, aber aus Angst in andere Gebiete abwandern, in die Technik zu holen, haben wir nicht sehr viele weibliche Teilnehmerinnen. Viele von ihnen wurden von beiden Elternteilen bereits seit frühester Kindheit „ausgebildet“, um einen anderen Weg zu gehen.

Leider haben wir immer noch eine Kultur, die davon ausgeht, die Mädchen sollten mit Puppenküchen spielen und sollten Jungen als Miniatur-Ingenieure spielen.

Herausforderungen

Leider haben wir immer noch einen Lohnunterschied, was ein Problem ist, denn da eine Frau weniger verdient, hat sie mehr Schwierigkeiten, Familienoberhaupt zu werden. Das bewahrt praktisch die Kultur, dass der Mann der Führer des Hauses ist.

Abgesehen davon, dass ich sehr voreingenommen bin, weiß ich auch, dass es, obwohl die Mehrheit in vielen großen Städten, fortschrittlich denkt, in kleineren (brasilianischen) Städten immer noch diese Kultur gibt, in der Frauen nur als Ehefrauen gelten.

Wenn wir ein wenig nachdenken, haben wir früher Frauen in der Technik dabei gehabt, die entwickelten und super wichtige Rollen zu übernahmen. Und meiner Meinung und Erfahrung nach sehe ich in Events und Workshops Beispiele von gemischten Teams, die viel kreativer wirken, weil sie mehrere Meinungen haben.

Heute sehen wir Fortschritte in den Hauptstädten und Großstädten, aber wir haben immer noch eine zu kleine Zahl von Frauen, die sich für das Studium der Technik entscheiden. Ich denke, wenn wir uns auf die Grundschulbildung konzentrieren und Veranstaltungen und Anreize für Studenten bereit halten, dann wird sich die Welt in durchschnittlich zehn Jahren ändern. Ich weiß, dass sich die technologische Welt rasant entwickelt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie aus Menschen besteht.

