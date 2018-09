Project Helidon, MQTT 5 und erste Infos zu Java 12 – unsere Top-Themen der Woche

Wochenrückblick KW 38

Noch in diesem Monat wird Java 11 erscheinen, allerdings gibt es auch schon ein wenig etwas zu Java 12 zu sagen. Im JavaScript Expertencheck stellen wir Euch hingegen die Trend-Themen 2018 vor. Auch die Neuerungen in MQTT 5 standen vergangene Woche auf dem Programm. Außerdem erfahrt ihr in unserem Wochenrückblick, wie Robotic Sales Solutions Sales-Mitarbeiter unterstützen.