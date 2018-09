Kubernetes 2.0, Digitalisierung in der Gesundheitsbranche und WildFly 14 – Unsere Top-Themen der Woche

Die erste Woche im September ist vorüber und hatte mehrere heiße Themen im Gepäck! Klaus Ma gab uns einen kleinen Einblick, was er sich für Kubernetes 2.0 wünschen wurde. Zudem berichteten wir über die kürzlich erschienenen Javalin 2.0 und Angular 7.0.0-beta.5 sowie deren neuen Features. Außerdem sprachen wir mit bekannten Experten aus der Jakarta-EE-Welt. Und Steffen Lorenz erklärte in seinem Artikel, wie man mit Robotic Process Automation (RPA) Kosten sparen und Routineaufgaben abgeben kann.

Vier Jahre und ein bisschen mehr ist Kubernetes mittlerweile alt. Die Plattform zur Orchestrierung von Containern hat die Nutzerbasis mindestens ebenso geprägt, wie es zuvor durch Docker geschehen ist. Wir haben uns mit Klaus Ma, Kubernetes Maintainer, Co-Lead der SIG-scheduling und Entwickler bei IBM, über die vergangenen vier Jahre und die Zukunft von Kubernetes unterhalten. Außerdem gab er einen kleinen Einblick, was er sich für Kubernetes 2.0 wünschen würde.

Innerhalb weniger Jahre hat sich Robotic Process Automation (RPA) zu einer validen Alternative für die Automatisierung und Optimierung von Abläufen entwickelt. Prozesse in der industriellen Produktion lassen sich ganzheitlich optimieren, wenn Fertigungsroboter, Logistik und alle Maschinenanlagen miteinander kommunizieren. Für das Büro kündigt sich jetzt eine ähnliche Entwicklung an.

Na, auch ein wenig den Anschluss in Sachen Jakarta EE verloren? Das macht nichts. In unserer Interview-Reihe sprechen Experten der Enterprise-Java-Szene Klartext darüber, was sich im Laufe der letzten Wochen und Monate verändert hat und in welche Richtung sich Jakarta EE entwickelt. Zentrales Thema ist dabei unter anderem, wie Jakarta EE zum neuen Zuhause für Cloud-native Java werden soll. Unser heutiger Gast ist Sebastian Daschner, Java Champion und freiberuflicher Softwareentwickler. Ab geht die Reise ins Jakarta-EE-Universum!

Im März dieses Jahres wurde im Hause Red Hat mit dem Release von WildFly 12 damit begonnen, den Java-EE-Application-Server fit für die Java EE 8 Zertifizierung zu machen. Nun, mit Version 14, ist dieser Prozess abgeschlossen. Was das Release sonst noch an Bord hat, haben wir uns angesehen.

Eine digitale Transformation im Pflegebereich wird mit großer Skepsis betrachtet. Dabei kann sie das Personal entscheidend entlasten und mehr Zeit für den Patienten schaffen. Notwendig dafür ist Förderung durch den Staat sowie eine gute Planung. Nicht nur in der Verwaltung, sondern auch im häuslichen Alltag der Patienten kann eine Digitalisierung sowohl für das Pflegepersonal als auch für die Patienten eine Bereicherung sein. Die Deutsche Pflegebranche hat an dieser Stelle großen Nachholbedarf.