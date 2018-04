Nie mehr JavaOne? Demokratisches Deep Learning? Ja! – Unsere Top-Themen der Woche

Was wird aus der JavaOne? Wie baue ich Parallax-Effekte mit JavaFX? Welche Fehler gibt es bei der agilen Führung? Diese und noch mehr Fragen beantwortet der Wochenrückblick. Wir haben wieder die spannendsten und meistgelesenen Texte der vergangenen Woche zusammengestellt. Hier gibt es alles, was man nicht verpassen sollte!

In diesem Jahr wird es keine JavaOne geben. Oracle hat stattdessen ein neues Event namens Oracle Code One angekündigt, das parallel zur Oracle Open World in San Francisco stattfinden soll.





Den Effekt kennt wohl jeder: Weiter entfernte Objekte scheinen sich langsamer zu bewegen, nahe schneller. Schon im Spieleklassiker Super Mario wurde der sogenannte Bewegungsparallaxe-Effekt eingesetzt, um Tiefe zu erzeugen, manchmal findet er sich auch auf Webseiten. Mit FXParallax lassen sich diese Effekte jetzt auch in JavaFX erstellen.

Das Thema Agile hat in den vergangenen Jahren Organisation – und Managementmethoden zunehmend geprägt. Agile gilt im Zeitalter der Digitalisierung als überlebenswichtig für Unternehmen. Dabei bedeutet Agilität nicht nur einen Wandel in der Organisationsform, sondern auch im Führungsverständnis. Was sind die größten Fallstricke in der agilen Führung?

Die Docker Enterprise Edition hat einen neuen Meilenstein erreicht. Mit Docker EE 2.0 soll der Vendor Lock-in niemandem mehr Angst machen und Unternehmen wird versprochen, dass auch für die Sicherheit bestens gesorgt wird. Die neuen Features sollen Docker EE aber nicht nur sicherer und freier machen, auch die Arbeit in geographisch verteilten Unternehmen soll besser werden.

Deep Learning gehört derzeit wohl zu den heißesten Themen im Bereich der Software-Entwicklung. Manche AI-Experten meinen gar, Deep Learning führe zu einer komplett neuen Art von Software, sozusagen einer Software 2.0. Wir haben uns mit Shirin Glander und Uwe Friedrichsen, die beide auf der JAX 2018 eine Einführung in Deep Learning geben, über solche Zukunftsaussichten unterhalten. Außerdem klären wir, wie man heute schon ganz praktisch Deep Learning in eigenen Projekten einsetzen kann.