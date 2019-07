Java ValueTyp, Docker und Micronaut – Unsere Top-Themen der Woche

Es war eine heiße Woche und das nicht nur temperaturtechnisch! Sowohl Jakarta EE als auch Eclipse MicroProfile wollen die Entwicklung von Cloud-basierten Java-Enterprise-Anwendungen ermöglichen. Nun wurde die Diskussion um künftige Zusammenarbeit eröffnet. Überdies zählt der Artikel zum neuen ValueType in Java zu den Top-Themen der vergangenen Woche und Docker überrascht mit gleich 2 Releases.

Bisher kennt Java zwei verschiedene Datentypen: primitive Datentypen und Objekte. In den kommenden Releases wird es einen neuen Typ geben, den ValueType. Für die tägliche Programmierung sollte es keinen Unterschied zwischen Objekten und Werttypen geben, unter der Haube sind sie jedoch ziemlich unterschiedlich. ValueTypes sind wie Objekte, aber funktionieren wie primitive Datentypen. Das heißt, sie sind effektiv.

Wie bereits im letzten Jahr eingeführt, bleibt sich Docker auch in diesem Jahr treu und veröffentlicht die kommerzielle Variante und die Open-Source-Ausgabe gleichzeitig. Wir haben uns die Feature von Docker EE 3.0 und Docker CE 19.03 einmal genauer angesehen.

Im gleichen Maß, in dem das Schreiben von Tests immer mehr in den Aufgabenbereich von Entwicklern fällt, müssen wir uns vermehrt die Frage stellen, wie wir die Qualität unserer Testsuite messen und bewerten können. Mutation Testing ist in diesem Kontext ein interessantes Tool, das wir zur Entwicklungszeit einsetzen können, um unsere Tests zu verbessern, während wir sie schreiben.

Das Micronaut-Team der Object Computing, Inc. hat ein neues Open-Source-Projekt vorgestellt, um die Laufzeit und Speicherleistung der Repository-Logik für den Datenzugriff zu verbessern. Mit Micronaut Predator soll ein schneller Datenzugriff für Microservices ermöglicht werden.

Sowohl Jakarta EE als auch Eclipse MicroProfile wollen die Entwicklung von Cloud-basierten Java-Enterprise-Anwendungen ermöglichen. Wie stehen beide Projekte zueinander? Ein neuer Vorschlag strebt eine Klärung an.