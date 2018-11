Java vs. Kotlin und Groovy, Hyper Cloud und DDD – unsere Top-Themen der Woche

Wochenrückblick KW 45

Unsere Woche stand, wer hätte das gedacht, ganz im Zeichen der W-JAX 2018. In Interviews löcherten wir die Speaker zu Themen wie Kotlin, Groovy, DevOps und Microservices. Außerhalb der W-JAX-Welt gab es Neues in unseren Kolumnen: Scrum Master, Women in Tech und Jakarta EE.