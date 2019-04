Java 13, DevOps und Minikube – Unsere Top-Themen der Woche

Die erste Woche im April ist vorüber und hatte so einiges im Gepäck. Unter anderem haben wir über den Fahrplan für Java 13 berichtet, der jüngst veröffentlicht wurde. Außerdem stellten wir die Kubernetes-Distribution Minikube vor, mit der man K8s auch lokal verwenden kann. Oberdrauf gab es eine neue Ausgabe unserer Women in Tech.

Muss es immer gleich ein ganzer Server oder die Cloud sein, wenn man einen Kubernetes Cluster aufsetzen will? Gerade für private Projekte lautet die Antwort sicher „nein“. Mit Minikube kann man auf große Infrastrukturen verzichten und einfach lokale K8s Cluster aufsetzen.

Die Zahl 13 wird oft mit Pech oder Unglück verbunden: viele Hotels haben kein Zimmer mit dieser Nummer, Freitag der 13. gilt als Unglückstag. Hoffentlich sind dies keine bösen Vorboten für Java 13, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Wann genau? Das wurde nun festgelegt. Welche Funktionen und Neuerungen das JDK 13 beinhalten wird, behandeln wir in diesem Beitrag.

Wer sich heutige Softwareprojekte oder -architekturen anschaut, steht immer wieder vor ähnlichen Herausforderungen. Eine davon ist die Kommunikation zwischen Services. Asynchron oder synchron, das ist hier die Frage.

Im letzten Teil der Serie haben wir ein Grundgerüst für die Anwendung erstellt. Nun sind wir in dieser Serie an der Stelle angekommen, an der wir uns über einen grundsätzlichen Aufbau der Anwendung Gedanken machen können. Um sich mit dem Thema zu beschäftigen, benötigt man zunächst einmal mehr Informationen darüber, wie der Layout-Mechanismus in Vaadin Flow funktioniert.



Die Programmiersprache Go ist traditionell keine klassische SysOps-Sprache. Da sich SysOps allerdings immer mehr in Richtung DevOps wandelt, nimmt die Komplexität der Systeme zu. Die Folge: Skalierbarkeit wird immer wichtiger. In ihrer Session von der DevOpsCon 2018 in München spricht Natalie Pistunovich, Leiterin des Bereichs Observability bei Fraugster, darüber, warum Go die perfekte Programmiersprache für DevOps bzw. das entsprechende Tooling ist.