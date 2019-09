Die Woche stand ganz im Zeichen von Java. Nicht nur Jakarta EE 8, sondern auch OpenJFX 13 hatte vergangene Woche Geburtsstunde. In Form von zahlreichen Interviews, Artikeln und News haben wir über das Ökosystem und die neuen Features der jeweiligen Releases berichtet. Obendrauf sorgte ein interaktives Programmiersprachen-Ranking für großes Aufsehen.

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, auch „i triple e“), der weltweite Berufsverband von Ingenieuren, versucht die Frage zu beantworten, welches die populärste Programmiersprache ist. Hierfür legt der Verband nicht einfach nur seine Ergebnisse vor, sondern stellt sie als interaktive App bereit. So können Nutzer durch filtern Rankings nach ihrer eigenen Gewichtung erstellen.

Nicht nur Jakarta EE 8 soll am 10. September 2019 erscheinen, auch die neueste Version von JavaFX, OpenJFX 13, hat zufälligerweise dieses Release-Datum erhalten. Wir sprachen mit Dirk Lemmermann, selbstständiger Berater und Entwickler, über das JavaFX 13 Release, seine persönlichen Highlights und die Zukunft des Projektes.

Die Event-Driven Microservices-Architektur hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt. Der Trend in der Branche geht weg von monolithischen Anwendungen hin zu Microservices, um schneller Neuerungen vornehmen zu können. Wie Event-driven Microservices implementiert werden, expliziert Nikhil Barthwal (Google) in seiner Session auf der DevOps Conference 2019.

Modern und JSF? Auf den ersten Blick mag das paradox klingen, ist jedoch mit Java EE 8 und dem neuen PrimeFaces-7.0-Release möglich. Anhand eines simplen Beispiels (Tabellenkomponente mit allen wichtigen Features) zeigt dieser Artikel, wie auch heute noch der JSF-Standard für Modernität und Produktivität sorgen kann. Verstaubte Erinnerungen an alte J2EE-Zeiten solltet ihr während des Lesens dieses Artikels ausblenden.

Nach einer kleinen Ewigkeit ist es nun endlich soweit: Das lange erwartete erste Release von Jakarta EE wurde öffentlich vorgestellt. Nun darf die Community auf eine rasche Weiterentwicklung der Plattform hoffen. Thilo Frotscher fasst in diesem Artikel die wichtigsten Informationen zum ersten Release von Java EE unter dem Schirm der Eclipse Foundation zusammen.