Ansible statt Docker, Spring Boot 2.0 & Java 11 ohne JavaFX – unsere Top-Themen der Woche

Wochenrückblick

Der Frühling wirft seinen Schatten voraus und so ist es kein Wunder, dass es auch in dieser Woche auf JAXenter um Spring, genauer: Spring Boot 2 ging. Ein weiteres Highlight der vergangenen Woche war unser Interview mit Sandra Parsick, in dem unsere Autorin erklärt, wie man Ansible anstelle von Docker einsetzen kann. Was sonst noch so los war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.