Erstes zu Angular 9, Java 13 und Huaweis neues Betriebssystem – Unsere Top-Themen der Woche

Erst vor wenigen Tagen hat Angular 8 das Licht der Welt erblickt, schon wurde die erste Beta-Version für 8.1 veröffentlicht. Mit kleinen Schritten nähern wir uns also Angular 9. Apropos Veröffentlichungen, auch GitHub Desktop 2.0 ist erschienen – Stashing und Rebasing heißen hier die Zauberwörter. Obendrein gibt es Neuigkeiten zu Huaweis neuem Betriebssystem. ARK OS ist der angeblich erste Beweis für Huaweis eigenes Betriebssystem.

Noch gibt es keine konkreten Informationen zu Angular 9, doch die Arbeit an dem beliebten Web-Frameworks geht trotz der Veröffentlichung von Angular 8 natürlich weiter. Wir bleiben wie immer am Ball und berichten kontinuierlich über den Entwicklungsstand des Frameworks. Eine erste Beta-Version für 8.1 ist bereits wenige Tage nach dem Major veröffentlicht worden, an Bord: eine ganze Menge Bugfixes.

GitHub Desktop 2.0 ist erschienen und verfügt über einige neue Funktionen, die den Entwickler-Workflow verbessern sollen. Zum einen können Merge Conflicts einfacher gelöst werden und zum anderen gibt es Support für Stashing und Rebasing. Wir haben uns diese und weitere Neuerungen einmal genauer angesehen.

Microsoft hat TypeScript 3.5 mit den angekündigten Features veröffentlicht, inklusive der Behebung der in Version 3.4 versehentlich eingeführten Regression. Auch dabei: der Hilfstyp Omit und das Flag –allowUmdGlobalAccess.

Um es Entwicklern zukünftig noch einfacher zu machen, Benutzeroberflächen mit Swift zu erstellen, hat Apple ein neues UI-Framework vorgestellt: SwiftUI. Das neue Tool, dessen deklarative Syntax einfach zu verstehen und zu nutzen sein soll, kann für das Schreiben von User Interfaces für sämtliche Anwendungen genutzt werden – unabhängig davon, auf welchem Endgerät aus dem Hause Apple sie laufen.

ARK OS heißt das Zauberwort – bzw. ist der angeblich erste Beweis für Huaweis eigenes Betriebssystem. Immerhin hat sich Huawei die Namensrechte gesichert und erste Screenshots zur Benutzeroberfläche sind auch schon aufgetaucht. Der Android-Ersatz soll mit allen Android-Apps kompatibel und sogar schneller als Android selbst sein. Zudem hat Google Android Q Beta 4 veröffentlicht und im Juni-Patch 22 Sicherheitslücken geschlossen.