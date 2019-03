Java 12, Programmiersprachen-Rankings und Software-Architektur – unsere Top-Themen der Woche

Es war eine aufregende Woche auf JAXenter. Java 12 wurde veröffentlicht und brachte einige neue Features mit. Zudem gab es gleich zwei Programmiersprachen-Rankings, die sich unter anderem auf die Sicherheit fokussierten. Und eine neue Ausgabe von Women in Tech ist mit an Bord.

In der zweiten Folge unserer Kolumne stellen wir Ihnen drei Zutaten vor, die Sie als Architekt(in) von anderen auf jeden Fall einfordern sollten. Wir nennen das zusammenfassend einen „Clean Start“ für Ihr Projekt oder Ihre Produktentwicklung. Für den Fall, dass das nicht klappt, kennen Sie ja Ihr Schicksal: Dann müssen Sie diese Teile der Analysearbeit auch noch selbst in die Hand nehmen.

Java 7 ist noch gar nicht richtig kalt, Java 8 natürlich immer noch die am meisten genutzte Version, und nun kommt ein halbes Jahr nach dem JDK 11 (LTS-Release) bereits Java 12 heraus. So richtig haben wir Java-Entwickler uns noch nicht an diese kurzen Abstände gewöhnt. Andererseits ist es schön, schon wieder mit kleinen Sprachverbesserungen experimentieren zu können.

Des Java-Entwicklers liebstes Spielzeug ist die IDE. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Java Learning Topic Report 2018 von JetBrains. Wir haben uns angesehen, welche Programmiersprachen, Fähigkeiten und Java-Versionen für Java-Entwickler sonst noch wichtig sind.

Java 12 ist da. Die neue Java-Version kann ab sofort heruntergeladen werden. Enthalten sind acht neue Features, darunter eine Preview der erweiterten Switch Expressions.

Reports und Indizes über die beste, die schlechteste und meist verwendete Programmiersprache gibt es en masse. Aber welche ist die sicherste? Mit dieser Frage befasst sich der WhiteSource State of Open Source Vulnerability Management Report. Wir haben uns unter anderem die Schwachstellen von Java genauer angesehen.