WildFly 18: Java-Enterprise-Standards & MicroProfile 3.0

Red Hat hat Version 18 des Java-Anwendungsservers WildFly veröffentlicht. Im neuen Release richtet das Wildfly-Team seinen Blick besonders auf die aktuellen Java-Enterprise-Standards und bietet eine erweiterte Anbindung für MicroProfile 3.0. Außerdem gibt es Unterstützung für das JDK 13. Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet WildFly 18 zudem einige Verbesserungen für den Umgang mit Zertifikaten und dem Einsatz im Cluster.

Jakarta EE 8 und Java EE 8

Bereits seit Version 17.0.1 verfügt der Java-Anwendungsserver über die Zertifizierung für Jakarta EE 8. Daher ist es keine Überraschung, dass auch WildFly 18 für Jakarta EE 8 zertifiziert ist. WildFly 18 ist sowohl mit der Full Platform als auch mit dem Web Profile kompatibel. Und auch für den Java-Enterprise-Vorgänger Java EE 8 ist die neue Version zertifiziert.

MicroProfile 3.0

Zusätzlich implementiert WildFly APIs des kürzlich erschienenen MicroProfile 3.0, die nicht in Jakarta EE 8 enthalten sind. Dazu zählen MP Config 1.3, MP Health Check 2.0, MP Metrics 2.0, MP OpenTracing 1.3 und MP Rest Client 1.3.

Cluster

Neben den Anpassungen an die Java-Enterprise-Standards hat man für WildFly 18 auch am Clustering geschraubt. So kann der Load Balancer automatisch auf eine vordefinierte alternative Sitzung weiterleiten, sollte primäre Sitzung inaktiv sein. Hierfür lassen sich in der JSESSIONID mehrere Routen angeben und nach Präferenz ordnen.

JDK 13

Erst kürzlich ist JDK 13 erschienen und auch WildFly 18 sei darauf ausgelegt. Obwohl alle Testläufe der WildFly Testsuite nur wenige Fehler ergeben, empfiehlt das Team, auf die letzte Long-Term-Support-Variante (LTS) JDK 11 zurückzugreifen.

Überdies sei Java 8 die präferierte Grundlage, was sich auch mindestens bis WildFly 21 nicht ändern soll.

Alle weiteren Informationen zu WildFly 18 stehen in den Release Notes zum Nachlesen bereit.