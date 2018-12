Im neuen Release richtet das WildFly-Team seinen Blick besonders auf die Unterstützung des JDK 11 und weniger auf neue Features. Bereits seit der Veröffentlichung von Java 9 arbeitet das WildFly-Team daran, nicht nur den WildFly-Code selbst, sondern auch die integrierten Bibliotheken mit den späteren Generationen der JVM kompatibel zu halten. Besonders wichtig war hier Java 11 als die erste Java-Version im neuen Release-Modell mit Langzeitsupport (Long-term Support, LTS).

Mit WildFly 15 ist dieser wichtige Meilenstein nun erreicht: In Java 11 läuft WildFly im Klassenpfadmodus. Laut Release Notes besteht WildFly 15 auch die Tests für Java 8, Java 9 und Java 10.

Server-Beobachtbarkeit und SNI Support für HTTPS Listeners

WildFly 15 bringt außerdem ein neues Subsystem mit, mit dem sich das Server-Verhalten in Container-Umgebungen beobachten lässt. In einer ersten Preview-Version werden dabei die MicroProfile Metrics unterstützt. Entwickler können individuelle Metriken deklarieren, die dann beispielsweise in Prometheus oder im JSON-Format in einem HTTP-Interface zur Verfügung stehen.

Mit dem neuen Release gibt es außerdem den serverseitigen SNI-Support für HTTPS Listeners. Durch diesen können WildFly-Instanzen verschiedene Serverzertifikate, abhängig vom SNI-Namen, bereitstellen.

Alle weiteren Informationen zum aktuellen Release finden sich auf der offiziellen Homepage.