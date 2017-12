Auf dem Weg zu Angular 6: Schnellere und kompaktere Anwendungen

Ein Sixpack Framework

Angular 5 wurde gerade veröffentlicht, da geht die Warterei auf die nächste Hauptversion bereits los. Was genau Angular 6 bringen wird, ist noch unklar, doch ersten Spekulationen zufolge dürfte es sich wieder einmal in erster Linie um höhere Geschwindkeiten handeln. Unterdessen geht die Entwicklung von Angular 5 in Form von Minor Releases und Bugfix-Updates weiter.