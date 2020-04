Wie WebAssembly beim nächsten Frontendprojekt helfen kann

In dieser Session werden praktische Beispiele für die Implementierung von WebAssembly mit Rust behandelt. Gezeigt werden die Schritte von der Erzeugung eines Webassemblierungscodes bis zur Veröffentlichung als npm-Paket und der Verwendung in einer vorhandenen Webanwendung.

In den letzten Jahrzehnten hat der Trend zugenommen, dem Client mithilfe des neuesten und besten JavaScript-Frameworks immer mehr Funktionen zur Verfügung zu stellen. Aber was wäre, wenn wir nativen Code im Browser verwenden könnten, um Berechnungen schneller auszuführen und möglicherweise Code aus dem Backend im Frontend wiederzuverwenden? WebAssembly ist ein Webstandard, mit dem Sie nativen Code als Teil Ihres aktuellen JavaScript-Frameworks ausführen können.

In diesem IPC Vortrag von Håkan Silfvernagel (Miles AS) erhalten Sie ein umfassendes Verständnis dafür, was WebAssembly ist und wie Sie es in Ihrem Projekt verwenden können.





Der Speaker

Håkan holds a Master of Science degree in Electrical Engineering as well as a Master’s degree in Leadership and Organizational Behavior. He has also taken courses on the University level in psychology, interaction design, and human-computer interaction. He has 19 years of experience in software development in various positions such as developer, tester, architect, project manager, scrum master, practice manager, and team lead.Håkan is also part of the local chapter of the Norwegian .NET User Group Oslo (NNUG) and is active as an Ambassador for Oslo.AI, the local chapter for the global City.AI community.