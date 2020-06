WebAR: Augmented Reality in den Browser bringen

Mit WebAR kann augmented Reality in den Browser gebracht werden. Dafür stehen verschiedene Tools zur Verfügung, die Anastasiia Miroshnichenko in diesem Talk von der International JavaScript Conference London 2019 in London vorstellt.

Augmented Reality ist im Web angekommen: X-Reality (also Extended Reality) bietet Entwicklern inzwischen zahlreiche Möglichkeiten. Zu den Tools, die dafür eingesetzt werden, gehört Three.js, das zur Gestaltung von 3D-Modellen genutzt wird, die sich in der realen Welt anzeigen lassen. Auch Mozillas A-Frame spielt eine Rolle für die Gestaltung von AR-Modellen, genau so wie Apples AR Quick Look. Alle genannten Tools stellt Anastasiia Miroshnichenko in dieser Session von der International JavaScript Conference London 2019 vor.





Die Speakerin