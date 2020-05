Stack Overflow Survey 2020: Rust und JavaScript weiter an der Spitze

Die mit Spannung erwartete Umfrage der Stack Overflow-Plattform wurde veröffentlicht. Während JavaScript weiterhin die verbreitetste Sprache bleibt, erfreut sich Rust unter seinen Anwendern der größen Beliebtheit. Bei der Frage nach der best bezahlten Technologie können sich Go-Entwickler freuen.

Die erstmals 2011 erschienene jährliche Stack Overflow Developer Survey wurde für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die von 65.000 Entwicklern aus 186 Ländern eingeholten Daten berücksichtigen dabei allerdings nicht die Zeit der Corona-Krise, sondern wurden bereits im Februar erhoben. Wie bereits in den letzten Jahren gibt die Umfrage Auskunft über die beliebtesten bzw. unbeliebtesten Technologien der Teilnehmer und welche zukünftig als interessant betrachtet werden.

Darüberhinaus lassen sich aus den Antworten Trends zu beliebten Tools ablesen und in welchen Bereichen durchschnittlich wie viel Gehalt gezahlt wird.

Stack Overflow Survey: Programmiersprachen und Frameworks

Zum bereits achten Mal in Folge sichert sich JavaScript die Goldmedaille für die verbreitetste Programmiersprache. Insgesamt 67,7% der Befragten gaben an, die Skriptsprache zu nutzen. Da an gleicher Stelle auch Markup-Sprachen als Antwort möglich waren, landet HTML, bzw. CSS auf dem zweiten Platz. Es folgen SQL, Python und Java.

Ein eindeutiges Bild zeigt sich im Bereich der meist genutzten Web Frameworks. Mit 43,3% liegt jQuery deutlich vor dem zweitplatzierten React.js. Es folgen Angular mit 25,1%, ASP.NET mit 21,9% und Express mit 21,2%. Im Vergleich mit vergangenen Umfragen kann jQuery zwar seinen Platz an der Spitze verteidigen, der Abstand zu den Verfolgern wird allerdings merklich weniger.

Unter den verwendeten Plattformen dominieren weiterhin Linux (55%) auf dem ersten und Windows (53,1%) auf dem zweiten Platz, dahinter reihen sich Docker, AWS, Android und MacOS ein.

Neben der Frage nach den tatsächlich verwendeten Technologien, lohnt sich ein Blick auf die Technologien, die sich unter Entwicklern großer Zufriedenheit erfreuen und welche als interessant für

eine zukünftige Beschäftigung angesehen werden.

Einen beinahe erdrutschartigen Sieg kann Rust einfahren. Mit 86,1% zufriedener Entwickler liegt die Multiparadigmen-Systemprogrammiersprache uneinholbar vorne. Dadurch zeichnet sich folgendes Bild: Rust wird nur von einem Bruchteil der Teilnehmer aktiv und regelmäßig verwendet (5,1%), erfreut sich in diesem Kreise allerdings der allerhöchsten Beliebtheit.

Ein knappes Rennen liefert sich TypeScript und Python um den zweiten Platz. Denkbar knapp konnte sich TypeScript am Ende mit 67,1% zu 66,7% durchsetzen und überholt den Vorjahreszweiten. Es folgen Kotlin, Go und Julia.

Interessiert sind Entwickler laut den gesammelten Daten besonders am Erlernen von Python, JavaScript und Go.

Was zahlt sich aus? Die best bezahlten Technologien

Eine weitere wichtige Kategorie der Umfrage beschäftigt sich mit dem durchschnittlichen Einkommen der jeweiligen Programmiersprachen. Weltweit gesehen teilen sich hier zwei Sprachen den ersten Platz mit 76.000$: Perl und Scala. Für Perl liefern die Verfasser der Umfrage auch direkt eine mögliche Erklärung mit, gehört die Sprache doch mit zu den unter Entwicklern unbeliebtesten. Ein Engpass an Experten könnte eine mögliche Ursache für das hohe Durchschnittsgehalt sein. Auch den dritten Platz teilen sich mit Go und Rust zwei Sprachen (jeweils 74.000$). Abgeschlossen wird die Top 5 mit Ruby (71.000$).

Die gesamte Stack Overflow Survey 2020 findet sich auf der offiziellen Webseite.