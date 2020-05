Web-APIs im Überblick: Neue Möglichkeiten im Browser

Die Browser stellen immer mehr Web-APIs zur Verfügung, mit denen sich ganz neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Inhalten bieten. Viele Entwickler wissen aber gar nicht, was der Browser alles kann! Darum gibt Joel Lord in dieser Session von der International JavaScript Conference München 2019 einen Überblick über die verschiedenen Optionen.

JavaScript als Sprache ändert sich. Um mit den Neuerungen Schritt halten zu können, muss man aber nicht nur die letzten Features von ECMAScript kennen. Auch in den Browsern kommen ständig neue Web-APIs hinzu. Damit kann man beispielsweise Audio-Feeds verarbeiten oder Bluetooth-Geräte verbinden und Notifications verschicken. Insbesondere für Mobilgeräte tut sich einiges in den großen Browsern. Joel Lord gibt in dieser Session von der International JavaScript Conference München 2019 einen Überblick über diese Trends und Entwicklungen im Browser.





