Ethik für die IT der Zukunft: Worauf es im Produktdesign ankommt

Cennydd Bowles auf der iJS London 2019

Technologie ist ethisch nie neutral. Worauf muss man achten, damit sich Vorurteile und falsche Annahmen nicht in neuen Produkten verfestigen? Cennydd Bowles erklärt in dieser Keynote von der iJS London 2019, worauf es beim ethischen Produktdesign in der IT ankommt.