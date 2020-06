Devs@Home Webinar, Dienstag, 9.6., 13 Uhr: Building a multiplayer version of Space Invaders

Die Zeiten der strengen Auflagen zur sozialen Distanzierung sind vorbei, das ein oder andere Konzept aus dieser Zeit hat sich jedoch bewährt: Devs@Home geht weiter! In lockerer Folge präsentieren wir euch TechTalks, die ihr von überall aus live und kostenlos verfolgen könnt. Fachwissen von Profis für Profis, direkt in eurem (Home) Office!

Dienstag, 9. Juni, 13 Uhr: Building a multiplayer version of Space Invaders

TechTalk mit Srushtika Neelakantam

“Do you play games?”…. Duh!

“Ever thought of building one yourself?”…Yes, but, umm…

Games innately seem difficult to build. With lots of moving pieces involved (quite literally), game development seems like it’s restricted to devs who’ve immersed their feet deep into the holy waters of networking, mathematics, graphics, and the like. However, with the web evolving ever so rapidly and with all the new protocols and libraries that have spanned in recent years, it’s now super simple to get started with building browser-based multiplayer games.

In this talk, we’ll understand the core elements of a multiplayer web-based game, including game design and architecture. We’ll also understand how these concepts are implemented to build a multiplayer version of Space Invaders, and of course, play that game together too!

Das englischsprachige Webinar findet auf der Plattform BigMarker statt und ist für alle offen zugänglich. Die Teilnahme ist über den folgenden Link möglich:

Die Speakerin: Srushtika Neelakantam

Srushtika Neelakantam is a Developer Advocate for Ably Realtime. She is a passionate tech advocate, with a keen interest in real-time and web technologies. She loves spending time fiddling around with tech and then simplifying that for others by speaking or writing about it. She is a co-author of “Learning Web-Based Virtual Reality” and supports the open web by volunteering with Mozilla’s Tech Speaker and Reps programs.

Devs@Home

Als Events auf der ganzen Welt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten und die meisten von uns ins Home Office umzogen, haben wir eine neue Webinar-Reihe ins Leben gerufen: Devs@Home. Wir wollten der sozialen Distanzierung entgegen treten und neue Wege gehen, damit Vernetzung und Wissensaustausch auch von zu Hause aus gelingt.

Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen. Und auch bei den Teilnehmern sind die bisherigen Talks gut angekommen: Eine Stunde Fachwissen am Mittag, live am eigenen Schreibtisch aus, das Konzept geht auf. Darum setzen wir die Reihe auch jetzt fort, wo viele von uns wieder ins Büro gehen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home finden Ihr hier in lockerer Folge aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.

