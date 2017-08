Web-APIs im Einsatz: Diese Tipps helfen bei der schmerzfreien Umsetzung

Web-APIs sind allgegenwärtig und haben sich als Mittel zur Systemintegration in der Breite durchgesetzt – nicht zuletzt auch deshalb, weil sie als leichtgewichtig und einfach umsetzbar gelten. In seiner Session von der JAX 2017 liefert Thilo Frotscher, freiberuflicher Softwarearchitekt und Trainer, zahlreiche Tipps aus dem Projektalltag.

Ist die Arbeit mit Web-APIs aber wirklich so einfach? Spätestens beim ersten größeren Projekteinsatz wird deutlich, dass eine Reihe von Herausforderungen zu meistern sind. Wie geht man mit vorübergehend nicht erreichbaren Endpunkten um? Bietet SSL in allen Umgebungen ausreichende Sicherheit? Wer kümmert sich um ungültig werdende Zertifikate? Und wie setzt man langlaufende Prozesse am besten um? In dieser Session beantwortet unser Speaker diese und ähnliche Fragen.

In seinem praxisnahen Vortrag Consuming APIs – When Things go wrong… betrachtet er Aspekte wie Retry, Time-outs oder scheiternde Verbindungen und geht der Frage nach, wie man verhindern kann, dass die eigene Anwendung blockiert ist, sollte das das zu integrierende API einmal nicht erreichbar sein. In seiner zweiten Session, API Security – Best Practices, bietet er einen Überblick über die unterschiedlichen Aspekte, die in puncto API-Security berücksichtigt werden sollten, und liefert wertvolle Tipps aus der Praxis.

Web-APIs – ganz einfach, oder? from JAX TV on Vimeo.