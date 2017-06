Head over Heels Coordinator oder Software Modelling Coach: Was steckt hinter den Jobtiteln?

Es ist schon erstaunlich, wie titelgläubig wir sind. Um dem Anwendungsentwickler, dem Systemingenieur oder einem IT-Spezialisten, der für die Bereiche Test und Qualitätssicherung

verantwortlich ist, einen Namen zu geben, lassen sich Unternehmen viele interessant klingende Bezeichnungen einfallen. Beliebt sind dabei englische Titel, um eine gewisse Standardisierung zu Grunde zu legen. Das Ergebnis sind jedoch manchmal recht komisch anmutende Titel, mit denen am Ende doch keiner so recht etwas anzufangen weiß. Vielfach kann man nur erahnen, welche Aufgaben sich dahinter verstecken, wenn ein Titel sich auf der Visitenkarte über zwei Zeilen hinstreckt. Viele Unternehmen beabsichtigen mit immer neu erfundenen Titeln auch eine besonders kreative Motivation ihrer Mitarbeiter.

Beliebt ist dabei die Verwendung der Bezeichnung „Manager“ oder „Senior“, was aussagen soll, dass es sich bei dem Stelleninhaber um eine Person mit viel Erfahrung bzw. viel Verantwortung handelt. Leider ist dies in der Realität nicht immer der Fall, und Jobtitel sind nicht rechtlich geschützt, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass ein IT-Software-Manager in einem kleinen Softwarehaus die gleichen Aufgaben zu erledigen hat wie einer, der in der IT-Abteilung einer Versicherung arbeitet. Wie also soll man z. B. aus Titeln der Stellenausschreibungen herauslesen, was genau einen erwartet und wie viel Verantwortung und Eigenständigkeit der Job mit sich bringt?

Oft werden in den Stellenbörsen die offenen Jobs mit Formulierungen und ausschmückenden Worten beschrieben, die an die beschönigenden Darstellungen von Ferienhotels in den Urlaubskatalogen erinnern. Genau wie man sich hier vor Feriendomizilen in „lebhaften Lagen mit ständig erweitertem Angebot“ in Acht nehmen sollte, weil sich solche meist an der Hauptstraße neben einer Großbaustelle befinden, so sollte auch der Jobsuchende hellhörig werden, wenn in einer Stellenausschreibung von Multitasking oder abwechslungsreichen Koordinationsaufgaben die Rede ist. Hier herrscht in aller Regel Chaos, es wird ein Mädchen für alles gesucht und weniger ein IT-Experte mit klar definierten Aufgaben. Man sollte also bei der Aufgabenbeschreibung auch zwischen den Zeilen lesen und bei besonders kreativen Jobtiteln eher skeptisch sein, denn nicht immer halten die Titel, was sie versprechen. Hier ein paar (reale, aus rechtlichen Gründen anonymisierte) Beispiele aus diversen Internetjobbörsen:

Software Support Migration Manager (m/w) Ihre Aufgaben: Verantwortlich für die Salespipeline

Verfolgen von Leads und Sicherstellung von Follow-up-Einsätzen

Gute Kenntnisse des Mitbewerbermarktes zur Verbesserung der firmeninternen Dienstleistungen undstrategischen Positionierung

Erarbeitung der Salesquoten sowie der zukünftigen Richtung im Softwareproduktmanagement

Zum Teil Verantwortung als Onsite-Projektmanager

Erstellen eines gemeinsamen langfristigen Businessplans zusammen mit dem Kunden … Ihr Profil: Technisches Studium oder eine technische Ausbildung

Sehr gute Produktkenntnisse in …

8–14 Jahre Sales- oder Pre-Sales-Erfahrung

Tiefgreifende Projektmanagementkenntnisse

Bewertung:

Wer hätte gedacht, dass sich hinter einem Software Support Migration Manager ein strategischer

Sales-Mann/Frau verbirgt, der acht bis vierzehn Jahre (!) Erfahrung in diesem Umfeld mitbringen soll? Ein bisschen Projektmanagement und viel technisches Produkt-Know-how, aber nichts für jemanden, der technisch arbeiten will, sondern ein Job für einen „Hunter“, der Aufträge und Umsatz generieren will.

Systementwickler (m/w) Ihre Aufgaben: Administration des Systems für Abrechnungs- und Personalmanagement

Entwicklung und Betreuung von Schnittstellen zwischen dem System und anderen Programmen

Anwendersupport im Bereich Human Resources Ihr Profil: Sie überzeugen durch gute analytische Fähigkeiten und schätzen Teamarbeit. Sie verfügen über eine

Hands-on-Mentalität und stellen an sich den Anspruch, jedes Problem in kürzester Zeit selbst zu lösen. Aufgaben gehen Sie selbstständig und strukturiert an. Dafür bringen Sie mit: Berufserfahrung im Umgang mit Human-Resources-Systemen

IT-Ausbildung oder relevantes Studium

Kenntnisse in der Programmierung (Visual Basic oder C#) sowie im Umgang mit Betriebssystemen und Datenbanken

Bewertung:

Jedes Problem in kürzester Zeit selbst lösen? Hier sollte man damit rechnen, dass es heiß hergeht. Denn auch „Hands-on“ steht für einen eher unstrukturierten Entwicklungsprozess und bedeutet: Ärmel hochkrempeln, Gummistiefel anziehen und sich durch einen undurchsichtigen Dschungel von Systemen, Dokumenten und Anforderungen zu kämpfen. Es wird zwar im Team gearbeitet, aber keiner hat Zeit, dem anderen bei Bedarf zu helfen. Jeder ist sich selbst überlassen. Den drei Aufgaben nach zu urteilen, wird hier nur wenig Neues entwickelt, es gibt ein bestehendes Programm, das gewartet werden muss. Innovative Technologien kommen in absehbarer Zeit nicht zum Einsatz. Wer Karriere machen will, sollte sich hier nicht bewerben.

Web Architekt / Entwickler J2EE / Java EE / Internet (m/w) Gesucht werden Kolleginnen und Kollegen, die sowohl Erfahrung mit exzellentem Softwaredesign

als auch im Umgang mit Kunden mitbringen. Sie sollten ebenso viel Freude am Formulieren einer

E-Mail, eines Briefes oder eines Angebots in gutem Deutsch empfinden wie beim Entwurf eines Use-

Case-Diagramms oder dem Design von JUnit-Tests. Ihre Aufgaben: Technischer Ansprechpartner im Projekt

Coaching der Projektmitarbeiter

Konzeption und Realisierung der Kundenanforderung

Aktive technische Mitarbeit im Projekt Ihr Profil: praktische Erfahrung als SW-Architekt

mindestens fünfjährige Projekterfahrung als Entwickler im Umfeld Java/J2EE bzw. Java EE

tiefgreifende Kenntnisse von Internettechnologien

weitreichende Kenntnis in der Application-Server-Programmierung

langjährige Datenbankerfahrung

hohe Kunden- bzw. Dienstleistungsorientierung

kommunikativ und überzeugend

dynamische, treibende Kraft

Bewertung:

Geht es hier um ein oder zwei Stellen? Wird ein Architekt oder ein Entwickler oder etwa beides in einer Person gesucht? Die Aufgaben sind recht allgemein gehalten und betonen den Kundenbezug, aber auch viel administrativen Aufwand (Formulieren einer E-Mail, eines Briefs oder eines Angebots …). Hier finden wir einen Entwickler mit klassischen Architektenaufgaben in einem dynamischen, wenn auch nicht ausdrücklich innovativen Umfeld. Sie werden sich um die Architektur und um die Entwicklung kümmern sowie um diverse andere Dinge. Es wird also ein Allrounder gesucht, der überall mitmacht. Das Projekt wird offenbar mit minimaler Mannschaft angegangen und jeder hat mehrere Aufgaben. Rechnen Sie daher mit einem Haufen Arbeit, vielen Überstunden, aber aufgrund

des Kundenbezugs auch mit viel Abwechslung.

So durchschauen Sie Stellenanzeigen

Wer sich nach einem neuen Job umsieht, sollte sich nicht von wohlklingenden Jobtiteln blenden lassen. Lesen Sie sich die Stellenbeschreibung und die Anforderungen genau durch und greifen Sie wenn nötig zum Telefonhörer, um nachzufragen, was die Stelle genau beinhaltet. Spätestens im persönlichen Gespräch sollte man dann genau hinterfragen, welche Herausforderungen auf einen zukommen und welche Perspektiven man hat. Vor allem aber sollte man sicher sein, dass man bei der Position seine Qualifikationen und Erfahrungen auch sinnvoll einsetzen kann, sonst ist die Frustrationsgrenze schnell überschritten, wenn man in die Themen nicht tiefer einsteigen kann, die einen interessieren und für die man Verantwortung übernehmen möchte.

Sammeln Sie also so viele Informationen über die Stelle und das Unternehmen wie möglich und versuchen Sie auch mit mehreren Kontaktpersonen über die zu besetzende Position zu sprechen, um verschiedene Eindrücke zu bekommen, die letztlich zu einem klaren Bild führen. Dann können Sie zuversichtlich sein, dass Sie sich in der neuen Position auch langfristig wohlfühlen und der Titel zu den Aufgaben passt. Informieren Sie sich auch auf neutralem Terrain über die eigentlichen Inhalte eines Jobs, bevor Sie Ihr persönliches Karriereziel definieren. Aussagekräftige Beschreibungen finden Sie auf den Karriereseiten der Internetjobbörsen, z. B. www.stepstone.de oder www.monster.de sowie auf www.berufe-lexikon.de. Wer sich für einen technischen Ausbildungsberuf interessiert und nicht genau weiß, welcher Beruf am besten zu einem passt, der kann sich zuvor auf www.it-berufe.de die unterschiedlichen Definitionen jedes IT-Ausbildungsberufs anschauen und dann entscheiden, was den persönlichen Präferenzen am nächsten kommt.

Hier gibt es zum Teil auch Onlineberufseignungstests, die die Entscheidung erleichtern. Seien Sie aber flexibel, denn wie zuvor gesehen, haben nicht alle Unternehmen dasselbe Aufgabenverständnis, und die Rolle kann von Firma zu Firma variieren. Je klarer Sie wissen, was Sie wollen, umso eher werden Sie den Job und das Unternehmen finden, bei dem die Erwartungen auf beiden Seiten übereinstimmen.