Lange Zeit galt Serverless lediglich als IT-Hype. Doch wo steht Serverless heute? In seiner Session von der JAX 2018 untersucht Simon Wardley den Grad des situativen Bewusstseins innerhalb der Wirtschaft, zeigt auf, warum Serverless wichtig ist, und ob man Veränderungen vorhersehen und nutzen kann, bevor sie einen erreichen.

Des Weiteren bespricht Wardley die Veränderungen, die mit der Entwicklung von Serverless einhergehen, was dabei zu beachten ist und wie es die Art und Weise verändern wird, wie wir Geschäfte machen. Es gibt viel Wirbel um Serverless und in dieser Sitzung wird versucht, ein klareres Bild oder zumindest eine Karte davon zu zeichnen, in welche Richtung es gehen könnte.

Why the Fuss about Serverless von JAX TV auf Vimeo.

is a Researcher for the Leading Edge Forum, a global research and thought leadership programme dedicated to helping large organizations reimagine their organizations and leadership for a technology-driven future. Simon is also the lead practitioner for LEF’s Wardley Maps advisory service which helps clients anticipate market and ecosystem developments so they know where to go and why. Simon’s focus is on the intersection of IT strategy and new technologies, and he is the author of multiple reports including Clash of the Titans – Will China Dethrone Silicon Valley? where he assesses the hi-tech challenge from China and what this means to the future of global technology industry competition. His previous research covers topics including Of Wonders and Disruption, The Future is More Predictable Than You Think – A Workbook for Value Chain Mapping, Beware of Geeks Bearing Gifts: Strategies for an Increasingly Open Economy, Learning from Web 2.0 and A Lifecycle Approach to Cloud Computing.