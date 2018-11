Softwareentwicklung in der Zukunft: Die Mittwochs-Keynote der W-JAX 2018 im Livestream

Unter dem Titel „How the Future of Software has to be Different“ teilt Johannes Nicolai eine Reihe von interessanten Überlegen rund um die Softwareentwicklung der Zukunft. Neue Ansätze haben die Chance, die Disziplin aller Entwickler signifikant weiterzuentwickeln. Doch wie sehen diese Innovationen aus?

Beginn: Mittwoch, 7. November 2018, 9.00 Uhr

Abstract:

Softwareentwicklung verändert sich ständig. Frameworks kommen und gehen, aber hat sich der Softwareerstellungsprozess an sich in den letzten Jahren stark verändert? Neue Ansätze haben die Chance, unsere Disziplin signifikant weiterzuentwickeln. Diese Keynote stellt Innovationen vor, die sich bereits technisch bewährt haben, aber noch auf ihren großen Durchbruch warten. Das Ziel ist es, eine plausible Vision zu vermitteln, wie Softwareentwicklung für die nächste Generation aussehen könnte.