Mit diesen Technologien sollten Sie sich 2019 befassen

Dein guter Vorsatz: Mit welcher Technologie willst du dich 2019 etwas genauer befassen?

In Sachen Entwicklung werde ich natürlich schauen, dass ich mein Wissen Up-to-Date halte: Java 12, Jakarta EE 9, Angular 8, etc. stehen ja vor der Tür. Darüber hinaus möchte ich mich noch tiefer in Machine Learning sowie in verschiedene interessante Cloud-Technologien einarbeiten. Ich hoffe, das Java Magazin unterstützt mich bei der Umsetzung meiner Pläne wieder intensiv 😉 In Sachen Hardware wartet auf mich bereits im Jänner der erste große Knaller: Mein neuer Mustang mit 10-Gang-Automatik wird E-N-D-L-I-C-H geliefert. Das Kind im Manne freut sich jedenfalls schon sehr darauf! Bernhard Löwenstein – Inhaber von Lion Enterprises

Ich möchte mich gerne etwas näher mit Go auseinandersetzen. Außerdem hoffe ich, dass ich 2019 das Thema Blockchain weiter durch Praxisprojekte vertiefen kann.

Rainer Stropek – software architects / www.IT-Visions.de

Ich will sehen, was jOOQ aus der Graal VM und den verschiedenen Java-Projekten wie Amber und Valhalla rausholen kann. Außerdem interessiert es mich schon lange, ob jOOQ auch auf anderen Plattformen funktionieren könnte, inkl. .NET, Node, C++, usw. Es gibt ausserhalb von Java kein jOOQ. Das sollte jemand ändern – warum nicht Data Geekery?

Lukas Eder – Gründer Data Geekery, der Firma hinter jOOQ

Da alles in Richtung Deep Learning und AI geht, möchte ich mich auch damit beschäftigen. Vor allem im Bereich Volltextsuchmaschinen (Apache Lucene/Solr und Elasticsearch) kann man hiervon viel anwenden.

Uwe Schindler – Entwickler bei SD DataSolutions und PMC-Mitglied Apache Lucene

Meine bucket-list ist immer (zu) lang. Ganz oben steht derzeit Python. Markus Ehrenmüller-Jensen – Data Platform MVP und Professor für Datenbanken und Projekt-Engineering an der HTL Leonding

Ich will unbedingt mehr mit Keras, TensorFlow und seinen Konkurrenten spielen. Privat fasziniert mich das sehr. Für die Firma muss man zunächst die Risiken abzuschätzen lernen. Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren viele Projekte sehen, in denen man AI / KI / DL sinnvoll einsetzen kann. Damit meine ich keine Bots, die sich miteinander unterhalten, sondern handfeste Probleme in der Industrie.

Joachim Arrasz – Software- und Systemarchitekt bei synyx, Leiter der CodeClinic

Ich möchte mich noch tiefer mit React beschäftigen. Insbesondere die neuen Features und APIs, die in der letzten Zeit vorgestellt wurden, möchte ich mir genauer anschauen. Dazu zählt die neue Hooks-API aber auch z.B. die Context-API, mit der man Daten und Objekte über große Komponenten-Hierarchien hinweg sauber verteilen kann. Ansonsten interessiert mich die Programmiersprache Elixir. Diese funktionale Sprache baut auf der bewährten Erlang-Plattform auf und verspricht, besonders für nebenläufige und auf Stabilität ausgerichtete Anwendungen geeignet zu sein. Ich möchte die Sprache zumindest mal ausprobieren und einen Einblick in die Erlang-Welt bekommen. Manuel Mauky – Software-Entwickler bei der Saxonia Systems AG

Bestimmt irgendwas aus der CNCF-Landschaft, speziell NATS (https://nats.io/) und Jaeger (https://www.jaegertracing.io/) habe ich schon ins Auge gefasst.

Tobias Gesellchen -Softwareentwickler bei der Europace AG

Schon 2018 stand für mich unter dem Stern von Kubernetes – ein Ende ist nicht abzusehen und wird auch 2019 für mich eines der primären Themen sein.

Thomas Kruse – Architekt bei der trion development GmbH und Leiter der Java Usergroup Münster.

Bisher etwas vernachlässigt habe ich leider den Google Assistant. Den werde ich mir nun im Neuen Jahr vornehmen und erste Actions implementieren. Und das Jovo Framework werde ich mir sicher auch genauer anschauen.

Ralf Eggert – Geschäftsführer der Travello GmbH, Zend-Framework-Experte und Alexa Champion.