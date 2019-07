Visual Studio Code 1.36 bringt Debugger zum Überspringen

Getreu dem monatlichen Release-Zyklus hat Microsoft eine neue Version seines Open-Source-Editor veröffentlicht. Im Vergleich zu seinem Vorgänger enthält die neue Version zwar ebenso kleinere Verbesserungen, allerdings hat sich deutlich mehr getan.

Verbesserte Übersicht

Die meisten Verbesserungen hat die Workbench vorzuweisen, die vor allem auf eine bessere Übersicht abzielen. Zum einen können einzelne Elemente nun in der Statusleiste ausgeblendet werden.

Zum anderen besteht nun die Möglichkeit, sich in Baumansichten Hilfslinien anzeigen zu lassen, wie beispielsweise im File Explorer oder der Debug-Ansicht. Ebenfalls der besseren Übersicht geschuldet ist die Erneuerung der Warnfarben. Eine weitere Neuerung in der Workbench betrifft das Kopieren von Ordnern. Möchte man einen Ordner von außerhalb des VS-Code in den Datei-Explorer kopieren, kann dieser jetzt einfach in das entsprechende Feld abgelegt werden, ohne zusätzlich einen Arbeitsbereich zu öffnen.

Sprachen aktualisiert

Auch sprachlich hat sich in der neuen Version einiges getan. TypeScript wurde auf die Version 3.5.2 aktualisiert. Beschleunigt wurden zudem die Syntaxfunktionen von JavaScript und TypeScript, allerdings gelten diese Funktion noch als experimentell. Auch der kürzlich veröffentlichte Visual Studio Code Installer für Java ist mit dabei und konfiguriert neben Visual Studio Code auch das benötigte Java Development Kit (JDK) und die Java-Extension.

Debugger

Dem Debugger wurde ein neuer Befehl spendiert. Mit „Jump to Cursor“ kann die Programmausführung an einen neuen Ort verschoben werden, ohne den dazwischen liegenden Code ausführen zu müssen. Wenn Jump to Cursor von einem Debugger unterstützt wird, wird der neue Befehl während des Debuggens im Kontextmenü des Editors und in der Befehlspalette angezeigt. Derzeit ist dieser Befehl nur in der C # -Erweiterung verfügbar, andere Debug-Erweiterungen sollten jedoch bald folgen.

Visual Studio Code 1.36 steht ab sofort für allen unterstützen Systeme unter Windows, macOS und Linux zum Download bereit. Was sich ansonsten noch getan hat, u.a. beim Remote-Developer und den Tasks, steht im Changelog zum Nachlesen bereit