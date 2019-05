Visual Studio Code 1.34 ist da: Remote Development als Preview-Feature

Microsoft hat die neueste Version seines freien Quellcode-Editors Visual Studio Code veröffentlicht. Im April-Release VS Code 1.34 sind einige Neuerungen enthalten, darunter Preview-Funktionen für VS-Code-Insider, ein Python-Tutorial zur Nutzung mit Azure Functions und Neues für Vetur. Auch ein Meilenstein zum Debugging wird von Microsoft verkündet.

Im April hat Microsoft vor allem an neuen VS Code Extensions für Remote Development unter WSL, SSH-Servern und in Containern gearbeitet. Bereits Anfang dieses Monats – vor der Microsoft Build 2019 – wurde Remote Development für Visual Studio Code auf Twitter angekündigt und sorgte dort für viele Reaktionen:

Introducing Remote Development for @code 🚀💻🛰️

A new set of extensions that enable you to open any folder in a container, on a remote machine, or in the Windows Subsystem for Linux (WSL) and take advantage of VS Code’s full feature set. #remote

👉 https://t.co/ChYGQ89Y5f

— Visual Studio Code (@code) 2. Mai 2019