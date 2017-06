Was das Verify-Act-Verify Pattern ist… und wie man es richtig einsetzt

In der letzten Kolumne wurde ein genereller Ansatz für die UI-Testautomatisierung vorgestellt. In dieser Ausgabe geht es nun darum, ein Pattern vorzustellen, das den Tester beim Aufbau von Testfällen unterstützt. Doch zunächst…

Die Geschichte des Pattern-Begriffs geht auf das Jahr 1977 zurück und stammt aus dem Bereich der Architektur von Bauwerken. Der Architekt Alexander hatte erstmals eine Sammlung von verschiedenen Entwurfsmustern für die Entstehung von Bauwerken mit dem Ziel zusammengestellt, die zukünftigen Bewohner mit in den Entstehungsprozess einzubinden. Generell versteht man unter einem Pattern eine Art „Schablone“, die eine bewährte Lösung für ein bestimmtes Problem liefert.

„A Pattern is a way of solving an issue that has worked for people and may be useful for others.“

„A Pattern is not prescriptive or a set of steps, but rather ideas to consider to see if they would apply in your situation or context.“