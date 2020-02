„Just the 10 of us“ – Wie Entwickler den Valentinstag feiern

Im letzten Jahr haben wir über eine Studie der Partnerbörse Parship berichtet. Wir wünschen den über 8.000 Entwicklerinnen und Entwicklern, dass die Devs mittlerweile mehrheitlich ihre Ops gefunden haben 😉 Heute, am Valentinstag, ist nun die perfekte Gelegenheit, der oder dem Liebsten eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, sei es in Form eines Gedichtes, eines Grußes oder einer netten Karte.

Entwickler sind… anders

Natürlich sind Entwickler ein ganz eigenes Völkchen, auch wenn die meisten Stereotypen natürlich an den Haaren herbeigezogen sind. In den letzten Jahren bzw. sogar mittlerweile Jahrzehnten hat man sich in der Community sogar eher darüber lustig gemacht, indem man versucht hat, die Klischees zu bedienen. Und so darf man sich als Herzblatt einer Entwicklerin bzw. Entwicklers sicher nicht wundern, wenn man zum Tag der Liebe eine solche Karte überreicht bekommt:

Doch mit einer „nerdigen“ Karte ist nur die Spitze des Eisbergs angekratzt. Auch das Gedicht Roses are Red ist gerade zum Valentinstag ein beliebter Gegenstand einer „Nerdisierung“. Im folgenden Beispiel wurde von einem unbekannten Autor das Gedicht sogar gleichermaßen technisiert und mit einem bekannten Meme verbunden:

Roses are „#FF0000“

Violets are „#0000FF“

All my Base

are belong to you

Auf Reddit existiert zudem ein Thread, in dem Coder ihre Lieblingssprüche mit der Welt teilen. Ein paar Beispiele gefällig?

Card



Card



Noch technischer geht es natürlich auch – also ein Gedicht, das gleich gänzlich in Code geschrieben ist. Urheber ist in diesem Fall der User Mashpoe, der dieses kleine Poem auf Reddit teilte:

roses.style.bgColor = "#ff0000"; violets.style.bgColor = "#0000ff"; if (you.loveMe) { return true; }

Deutlich aufwendiger, aber nicht weniger herzerweichend, ist das Java-Programm von Tashi N, das sie auf der Programmierlernplattform Sololearn teilte:

/* To all... Subjects: - for loops - switch/case - simple output - Structuring code by using methods. Not perfect, because greet() is called from createTriangle(). Bet there is a solution with cleaner code 😉 */ public class HappyValentine { public static void main(String[] args) { String str="*"; String b=" "; createTop(str,b); greet(0); System.out.println(); createTriangle (str, b); } private static void createTop(String str, String b) { System.out.print(b); for(int i=0;i<=2;i++) System.out.print(str); System.out.print(b); for(int i=0;i<=2;i++) System.out.print(str); } private static void greet(int i) { switch (i) { case 0: System.out.print( "\t\t Happy Valentine's day"); break; case 1: System.out.print( "\t\t to all SoloLearners!"); } } private static void createTriangle(String str, String b) { int k = 8; for(int i=0;i<=4;i++){ for(int j=0;j<i;j++) System.out.print(b); for(int l = k; l>=0; l--) System.out.print(str); if (i==0) greet(1); System.out.println(); k-=2; } } }

Die Strings hat natürlich jeder schnell entschlüsselt, aber die Ausgabe ist ein wenig komplexer als nur ein einfacher Valentinstagsgruß:

In diesem Sinne wünschen wir von JAXenter Ihnen, liebe Leser, einen schönen Valentinstag.