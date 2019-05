TypeScript 3.5 angekündigt: Regression aus v3.4 behoben

TypeScript 3.5 wurde als Release Candidate veröffentlicht. Damit stehen die Features für das finale Release fest und es geht ans Testen, bevor die Version in wenigen Wochen final ausgerollt werden soll. Neuerungen bringt die Version in verschiedenen Bereichen mit. So stehen nun der Helper-Type Omit und das Flag --allowUmdGlobalAccess zur Verfügung. Auch an der in v3.4 veröffentlichten Compiler-Option --incremental wurde noch einmal gearbeitet, sowie an der Geschwindigkeit des Type Checkings, die durch eine Regression im vorherigen Release negativ beeinflusst worden war.

TypeScript 3.5: Neuer Helper-Type

Mit Omit steht in TypeScript 3.5 ein neuer Helper-Type zur Verfügung, der nun nicht mehr manuell definiert werden muss. Über Omit können nun standardmäßig Werte aus einer Definition ausgeschlossen werden. Für --incremental hat das TypeScript-Team am Caching gearbeitet. Damit soll nun eine Verbesserung der zum Compiling notwendigen Zeit um bis zu 68 Prozent gegenüber TypeScript 3.4 erreicht werden.

Ebenfalls beschleunigt wurde das Type Checking in TypeScript 3.5. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein neues Feature, sondern um einen Bugfix. Eine der Änderungen an TypeScript 3.4 hatte zu einer Regression geführt, die eine massive Verlängerung der zum Compiling notwendigen Zeit zur Folge hatte. Dieser Fehler wurde nun behoben, sodass TypeScript 3.5 nun sogar schneller sei als Version 3.3, die noch nicht vom Bug betroffen war. Neu ist darüber hinaus, dass das Type Checking in der neuen TypeScript-Version nun erweiterte Möglichkeiten zur Analyse von Union Types mitbringt.

Zu den weiteren Neuerungen in TypeScript 3.5 gehört das Flag -–allowUmdGlobalAccess . Damit ist es nun möglich, UMD Global Declarations von überall aus zu referenzieren. Das betrifft vor allem die Arbeit mit Libraries, die ihre Global Declarations nicht konditional setzen, aber im Modulsystem registriert sind. Weitere Informationen dazu können dem Blogpost zum Release Candidate von TypeScript 3.5 entnommen werden.

TypeScript 3.5 soll Ende Mai final veröffentlicht werden. Weitere Informationen können dem Blogpost von Daniel Rosenwasser (Program Manager, TypeScript bei Microsoft) entnommen werden.